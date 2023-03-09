Merkez Bankası rezervleri son 1 ayda 9,3 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 811 milyon dolar azalarak 120 milyar 359 milyon dolara geriledi. Böylece rezervler son 1 ayda 9,3 milyar dolar azalmış oldu.

Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervindeki düşüş geçen hafta da devam etti. Brüt rezerv geçen hafta 811 milyon dolar düşüşle 120,4 milyar dolara geriledi. Böylece TCMB'nin brüt rezervi 3 Şubat-3 Mart döneminde toplamda 9,3 milyar dolar azaldı.

BRÜT REZERVLER DE DÜŞÜŞ

25 Şubat-3 Mart haftasında TCMB'nin brüt döviz rezervi 1,7 milyar dolarlık düşüşle 70,3 milyar dolara geriledi. Bankanın brüt altın rezervi ise 888 milyon dolarlık düşüşle 50,1 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin net rezervi geçen hafta 0,5 milyar dolarlık artışla 20,7 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezerv -43,8 milyar dolar oldu.

NET REZERVLERDE TOPARLANMA

TCMB'nin net rezervlerinde ise bir önceki haftaya göre toparlanma oldu. TCMB'nin net rezervi 3 Mart haftasında 20,7 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta net rezervler 20,2 milyar dolardı.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervlerde yatay bir seyir izlendi. TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 44 milyar dolardan eksi 43,8 milyar dolara yükseldi. TCMB taraflı swap stokunda bir süredir gerileme izleniyor. TCMB verilerine göre 3 Ocak itibariyle swap stoku 40,9 milyar dolara geriledi. Ocak ayında swap stokunda 48 milyar dolar seviyesi izlenmişti.