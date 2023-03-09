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Merkez Bankası rezervleri son 1 ayda 9,3 milyar dolar azaldı

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 811 milyon dolar azalarak 120 milyar 359 milyon dolara geriledi. Böylece rezervler son 1 ayda 9,3 milyar dolar azalmış oldu.

Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervindeki düşüş geçen hafta da devam etti. Brüt rezerv geçen hafta 811 milyon dolar düşüşle 120,4 milyar dolara geriledi. Böylece TCMB'nin brüt rezervi 3 Şubat-3 Mart döneminde toplamda 9,3 milyar dolar azaldı.

25 Şubat-3 Mart haftasında TCMB'nin brüt döviz rezervi 1,7 milyar dolarlık düşüşle 70,3 milyar dolara geriledi. Bankanın brüt altın rezervi ise 888 milyon dolarlık düşüşle 50,1 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin net rezervi geçen hafta 0,5 milyar dolarlık artışla 20,7 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezerv -43,8 milyar dolar oldu.

TCMB'nin net rezervlerinde ise bir önceki haftaya göre toparlanma oldu. TCMB'nin net rezervi 3 Mart haftasında 20,7 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta net rezervler 20,2 milyar dolardı.

Swap hariç net rezervlerde yatay bir seyir izlendi. TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 44 milyar dolardan eksi 43,8 milyar dolara yükseldi. TCMB taraflı swap stokunda bir süredir gerileme izleniyor. TCMB verilerine göre 3 Ocak itibariyle swap stoku 40,9 milyar dolara geriledi. Ocak ayında swap stokunda 48 milyar dolar seviyesi izlenmişti.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Musa Mut:

Partilerin hazine parası hazinede kalsın o zman bibdunya yardım toplandı ee sonuç

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Serkan kılıç :

Normal degilmi deprem yaşadık bütçede hesapta olmayan harcama oldu son derece normal yeterki bu şehirler ihya olsun insanlar evlerine kavuşsun parada kaybederiz ama umudumuzu asla

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Ic Minnak:

Vatandaşın yarısı şimdi şaşıracak "Aaa 44 milyar dolar borç mu varmış?" diye. Seçim yaklaştıkça algınız bozulmasın diye daha ne söylenemeyen şeyler söylenecek.

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