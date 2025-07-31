Merkez Bankası Rezervleri 3 Milyar Dolar Artış Gösterdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 25 Temmuz ile biten haftada toplam rezervler 3 milyar 279 milyon dolar artarak 171 milyar 848 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri ise 3 milyar 322 milyon dolar artış gösterdi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 279 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 279 milyon dolar artarak 171 milyar 848 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 3 milyar 322 milyon dolar artarak 83 milyar 303 milyon dolardan 86 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 25 Temmuz haftasında 43 milyon dolar azalarak 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara indi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi