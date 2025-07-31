Merkez Bankası Rezervleri 3.3 Milyar Dolar Artış Gösterdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 25 Temmuz haftasında toplam rezervlerinin 171 milyar 848 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 322 milyon dolarlık artışla 86 milyar 625 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 43 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar artışla 171 milyar 848 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 25 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 322 milyon dolar artışla 86 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 18 Temmuz'da 83 milyar 303 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 43 milyon dolar düşüşle 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar artışla 168 milyar 569 milyon dolardan 171 milyar 848 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
4.04. 202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
27.06.202583.31671.095154.411
04.07.202584.61179.786164.397
11.07.202584.69281.551166.243
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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