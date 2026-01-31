Merkez Bankası: "Yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırı yüzde 0.5'e düşürülmüştür"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklarda değişikliğe gidildiğini ve yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırının yüzde 0.5'e düşürüldüğünü açıkladı.

Merkez Bankasından makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para krediler ile kredili mevduat hesaplarındaki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikleri yapılmıştır. Yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürülmüştür. Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerine büyüme sınırı getirilerek sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA