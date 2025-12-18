TCMB, 2 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İyzi Ödeme ve Ödeal Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni kapsamını genişletti. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve şirketler yeni hizmetler sunmaya başlayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti.
TCMB'nin İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri, Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ de ödeme hizmeti sunacak.
Karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.