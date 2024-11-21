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Merkez Bankası faizi sabit tuttu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ KAÇ?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

"EKİM AYINDA ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ GÖZLENMİŞTİR"

Para Politikası Kurulu karar metninde şunlar yer aldı:

"Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"MALİYE POLİTİKASININ ARTAN EŞGÜDÜMÜ DE BU SÜRECE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"STERİLİZASYON ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

EKONOMİSTLERİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49.10 olarak hesaplanmıştı.

Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıÖmer GZKZL:

Ne enflasyon dusuyor,ne faiz dusuyor, ellerini attiklari Hersey kotu oluyor, sizden Bi cacik olmayacagini herkes anladi artik

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Yahu esnaf ve özel sektör bitti bitti.. Kredi kaynakları kurudu..1 milyon lira kredinin geri ödemesi 4 milyon lira olur mu? Bu düzende ekonomi döner mi? Yönetemiyorsanız bırakın gidin. Hem enflasyon yüksek, hem faiz. Böylesini ne 1994 krizinde gördük, ne de 2001 krizinde. Tövbe vallahi.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Koltuk sürelerini uzatmaya oynuyorlar bir halt olmaz bitik…

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Nas mas yalan oldu onların doları bızım allahımız gelkı faız oranına bak ekonomi bomba

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hani enflasyon düşüyordu ? Ee . bu neyin nesi ... Bu denli gerçek olmayan haberlere rağmen ortalık AKP li kaynıyorlar , mesela " Ali Tokgöz " gibileri ...

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Haber Yorumlarıanadolu kartalı:

Millet hepsi haho diyor, ferman ediyor. Elektrik, doğalgaz, hayat pahalılığı...

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Haber YorumlarıKenn:

Herkes hak ettiği hayatı yaşar

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

"Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir...." adamlar bizle eğlenir :(

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Nas diyerek kurulan senaryoyu takip edenler doğru adımları atanlar paralarını beşe katladılar ve hala faizden kazanmaya devam ediyorlar nas ha

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Faizi indirlirse dolar artar buna paralel olarak piyasada herseyin fiyatı artar kur kurulmalı ödenen para artar bunu hesap ediyorlar faiz düşsede iki üç puan düşer buda bir şeye yaramaz bu böyle devam eder

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