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Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

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Merkez Bankası faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu, 2025 yılına ilişkin ilk faiz kararını açıkladı. Faiz 250 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekildi. ocak ayı faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.

Merkez'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Merkez Bankası faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirdi

"SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Merkez Bankası faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirdi

İLAVE TEDBİRLER GÜNDEME GELEBİLİR

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Merkez Bankası faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirdi

ORTAK TAHMİN 250 PUANLIK DÜŞÜŞ YÖNÜNDEYDİ

TCMB'nin faiz kararı öncesinde yapılan beklenti anketleri, faiz indiriminin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyordu. Ekonomistlerin öngörüleri şu şekildeydi:

AA Beklenti Anketi: 250 baz puan indirim

Deutsche Bank: 250 baz puan indirim

Morgan Stanley: 250 baz puan indirim

Societe Generale: 250 baz puan indirim

Ayrıca ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak kaydedildi.

Merkez Bankası faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirdi

2025 TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Geçmiş yılların aksine bu yıl TCMB toplamda 8 toplantı yapacak. Yayınlanan takvime göre TCMB PPK, Şubat, Mayıs, Haziran, Kasım aylarını pas geçecek. Düzenlenecek 8 toplantının tarihleri ise şöyle:

23 Ocak (1. toplantı) → 6 Mart (2. toplantı) → 17 Nisan (3. toplantı) → 19 Haziran (4. toplantı) → 24 Temmuz (5. toplantı) → 11 Eylül (6. toplantı) → 23 Ekim (7. toplantı) → 11 Aralık (8. toplantı)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FAİZ İNECEK Kİ ENFLASYON DA İNSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ün son haftasında yaptığı açıklamada, "Faiz insin ki enflasyon da insin. Bu artık olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz,"demişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararında politika faizini 250 baz puan indirip yüzde 47,5 seviyesine çekmişti.

Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi
Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıJokerAllame:

akkkepe yemeye doymaz

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Haber YorumlarıSelim K:

Devede kulak , bu arada sayın cumhurbaşkanına sormalı nas ne oldu ?

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Haber YorumlarıUgur Cicek:

faiz yüzde 45 e indi vay vay vayki vay

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Haber YorumlarıSMMM:

EĞER NAS NUS BÖYLE DEVAM EDERSE 10 . AY GİBİ TEKRAR FAİZ ARTIRIMINA GİDİLEBİLİR.ÇÜNKÜ ENFLASYON İLE MÜCADELE DE EN ÖNEMLİ SİLAHLARDAN BİRİ PARASAL SIKILAŞMADIR AMA O BİZ DE YOK PARASAL GENİŞLEMEYE DEVAM BU YORUM BURDA KALSIN.

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

daha oncede faize karsiyiz dediler faizi indirdikce dolar altin firladi gitti simdi insallah yine aynisi olmaz tl nin hic degeri kalmadi

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Yarın çarşı pazar akaryakıt elektrik doğalgaz et vs süper ucuzlayacak. Uçacağız ülke olarak. Japonya bile bizi kıskanacak. ( Komedi ülkesi olduk ) .

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Gaiz %12 falandi ulke iyiyken sanirsam

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Öldük bittik , mahvolduk. Cebimde 200 tl vardı. Artık bankaya da yatıramam. Döviz alayım. Bozdurur bozdurup harcarım. Borsa da var. Halka arzlar çoğalır bu ara. Neden se çok meraklıyız. Al hisseyi düşsün.sonra nasıl satarım diye bekler durursunuz.

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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Alt yapın oluştumuda enflasyon düştümüde faiz indiriliyor gene yükseltceniz mal fiyatlarını

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

en doğrusu bu o kadar faiz yüksetildi de ne oldu far mi düştü hayr enflasyon mu dustu hayir dünyanın en zengin en gelişmiş ülkelerinde faiz yuzde 1 lerde ama bizde yuksek suanki dolar borsa kur matematiksel verilere bagli dgil ki adil olsun biri ciksa Türkiye gitmeyin tehlike var dese o olmasa bile dolar yukselebiliyor borsa düşebiliyor eger adil bir sistem olsa dolar kuru uretim verilerine gore olmali abd suan Turkiye nin 34 kati daha cok mu uretiyor da dolar 34 tl dolar para kuru ulkenin uretigi toplam uretimin kisi basina düşen oranina gore olmali adaletli olmasi icin

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