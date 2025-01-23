Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu, 2025 yılına ilişkin ilk faiz kararını açıkladı. Faiz 250 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekildi. ocak ayı faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.

Merkez'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

İLAVE TEDBİRLER GÜNDEME GELEBİLİR

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

ORTAK TAHMİN 250 PUANLIK DÜŞÜŞ YÖNÜNDEYDİ

TCMB'nin faiz kararı öncesinde yapılan beklenti anketleri, faiz indiriminin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyordu. Ekonomistlerin öngörüleri şu şekildeydi:

AA Beklenti Anketi: 250 baz puan indirim

Deutsche Bank: 250 baz puan indirim

Morgan Stanley: 250 baz puan indirim

Societe Generale: 250 baz puan indirim

Ayrıca ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak kaydedildi.

2025 TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Geçmiş yılların aksine bu yıl TCMB toplamda 8 toplantı yapacak. Yayınlanan takvime göre TCMB PPK, Şubat, Mayıs, Haziran, Kasım aylarını pas geçecek. Düzenlenecek 8 toplantının tarihleri ise şöyle:

23 Ocak (1. toplantı) → 6 Mart (2. toplantı) → 17 Nisan (3. toplantı) → 19 Haziran (4. toplantı) → 24 Temmuz (5. toplantı) → 11 Eylül (6. toplantı) → 23 Ekim (7. toplantı) → 11 Aralık (8. toplantı)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FAİZ İNECEK Kİ ENFLASYON DA İNSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ün son haftasında yaptığı açıklamada, "Faiz insin ki enflasyon da insin. Bu artık olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz,"demişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararında politika faizini 250 baz puan indirip yüzde 47,5 seviyesine çekmişti.