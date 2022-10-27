Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan "Kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna çok konuşulacak yanıt

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında kendisine yöneltilen "Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna "Kendimizi çok başarılı sayamayız" yanıtını verdi. Kavcıoğlu ayrıca, "Enflasyonun aşağı getirilmesi için aldığımız kararlar ve uyguladığımız politikalar inşallah bizi başarılı kılacak" ifadelerini de kullandı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün yılın son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşurken, ekonomistlerin ve basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

MUHABİRDEN "KENDİNİZİ BAŞARILI HİSSEDİYOR MUSUNUZ?" SORUSU

SÖZCÜ muhabiri Erdoğan Süzer, Türk-İş'in hesaplamasına göre gıda fiyatlarının ekimde yıllık bazda yüzde 134,7 arttığını hatırlattı ve "Siz de çarşıya pazara çıkıyorsunuzdur, vatandaşlar 'eskiden 100 liraya şunları alıyorduk bugün alamıyoruz' diyor. Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz" sorusunu sordu.

BAKAN KAVCIOĞLU: KENDİMİZİ ÇOK BAŞARILI SAYAMAYIZ

Bu soruya yanıt veren Kavcıoğlu, enflasyonun TCMB'nin de hükümetin de en önemli sorunlarının başında geldiğini ve enflasyonu aşağı getirmek için önemli tedbirler aldıklarını belirterek "kendimizi çok başarılı sayamayız" dedi. Kavcıoğlu ayrıca, "Enflasyonun aşağı getirilmesi için aldığımız kararlar ve uyguladığımız politikalar inşallah bizi başarılı kılacak" ifadelerini kullandı.

"BİLANÇOYLA BİRLİKTE YIL SONU AÇIKLANACAK"

"Enflasyon varsa sorun vardır, başarıyı konuşmak da doğru değil. Vatandaşımızın sıkıntılarının da farkındayız" diyen Kavcıoğlu, gerekli adımları attıklarını söyledi. Kavcıoğlu ayrıca, muhabirin korumalı mevduat için TCMB'nin yaptığı toplam ödemeye dair sorusuna "Bilançoyla birlikte yıl sonu açıklanacak, zaten çok büyük rakam değil" dedi.