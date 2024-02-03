Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Görevden Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görevden affını talep ettiğini açıkladı. Erkan'ın paylaşımının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Erkan'ın aldığı kararın şahsi ve kendi takdirinde olduğunu açıkladı. Açıklamaların ardından 3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile birlikte Hafize Gaye Erkan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkanlığına 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Karahan 2012 yılında Pennysylvania Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını yaptı ve yine 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak çalışmaya başladı. Colombia ve New York Üniversitesinde yarı zamanlı olarak öğretim görevlisi olan Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Falda deve görmek ne demektir? Falda deve görmek nedir? Şans getiren semboller - Dört yapraklı yonca şans mı getirir, neden şans getirir? At nalı, uğur böceği, yedi fil neden şans getirir? Falda balık görmek ne demektir? Falda balık görmek nedir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Falda horoz görmek ne demektir? Falda horoz görmek nedir? Ninniler: Ninni sözleri, Bebek ninni sözleri, Duygusal ninni sözleri, Uyusunda büyüsün ninni sözleri! Akciğer nerede? Akciğer vücudun neresinde bulunur? Akciğer ağrısı nerede hissedilir? Akciğer sağda mı solda mı? Pankreas nerede? Pankreas vücudun neresinde bulunur? Pankreas ağrısı nerede olur? Sağda mı solda mı? Paragraf soruları ve çözümleri | Örnek ve çıkmış paragraf soruları! Paragraf soruları çözme teknikleri! Uzun paragraf soru örnekleri ve cevapları Paragraf soruları ve çözümleri | Örnek ve çıkmış paragraf soruları! Paragraf soruları çözme teknikleri! Uzun paragraf soru örnekleri ve cevapları 3 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 3 Şubat 2024 Resmi Gazete MERKEZ BANKASI ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir? UEFA transfer sezonu ne zaman bitiyor? Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title