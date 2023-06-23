Merkez Bankası Başkanı Banka Yöneticileriyle Görüştü

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yaptı. Erkan, bankacılık sektörüyle yapılan verimli görüşmede enflasyonla mücadele edeceklerini belirtti.