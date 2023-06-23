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Merkez Bankası Başkanı Banka Yöneticileriyle Görüştü

Merkez Bankası Başkanı Banka Yöneticileriyle Görüştü

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yaptı. Erkan, bankacılık sektörüyle yapılan verimli görüşmede enflasyonla mücadele edeceklerini belirtti.

- Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yaptı.

Erkan, "Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır ve bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Finans Merkezi Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Banka Ekonomi Haberler

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