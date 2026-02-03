Haberler

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na 2 atama

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, TCMB Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına Para Politikası Kurulu Üyeleri Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi. Söz konusu karar, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
