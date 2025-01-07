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Mercedes-Benz, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü'nü Kazandı

Mercedes-Benz, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü'nü Kazandı
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Mercedes-Benz, ODMD Satış ve İletişim Ödülleri'nde She's Mentoring projesiyle Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü aldı. Program, genç kadınları kariyer yolculuklarında desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Mercedes-Benz, ODMD Satış ve İletişim Ödülleri'nin 15'incisinde She's Mentoring projesiyle Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünün sahibi oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri 2024 Gladyatörlerinin on beşincisinin kazananları belli oldu. Mercedes-Benz, She's Mentoring programı ile Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü kazanırken törende ödülü Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli ve Mercedes-Benz Otomotiv Kurumsal İletişim Birim Müdürü Aylin Karalar aldılar.

Şirket olarak 2019 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren She's Mercedes platformunu bir adım daha ileriye taşıdıklarını ve ilhamını birbirinden alan güçlü kadınları buluşturarak genç kadınların kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla 'She's Mentoring' programını başlattıklarını söyleyen Dr. Nadine Adam, "Geçtiğimiz aylarda ilk mezunlarını veren bu programın ilk yılında böyle bir ödüle layık görülmesi çıktığımız yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. 'Bir kadının gerçekleşmiş düşü, bir diğerinin en büyük gücü.' söylemiyle yola çıktık. Kadınlar için ilham verecek bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz. ODMD Gladyatörlerinde Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü'nü layık görülen She's Mentoring'in başarılı genç kadınların hayatında fark oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

She's Mentoring programına 47 ilden 521 başvuru

Genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirerek kariyer yolculuklarına rehberlik etmeyi hedefleyen She's Mentoring' programının ilk dönemine 47 farklı ilden, toplamda 521 genç kadın başvuruda bulundu ve 31'i programa seçildi. Alanında öncü isimler, sürdürülebilirlik, inovasyon & teknoloji ve üretici endüstriler kategorilerinde seçilen mentilere, kişisel gelişimleri için mentorluk yaptılar. Programda ayrıca She's Dreaming online eğitimleriyle buluşmalar gerçekleştirildi. Bu buluşmalarda katılımcılar; Kişisel Farkındalık, Öz Motivasyon & İlham, Yeni Nesil Liderlik ve Networking & Ağ Kurma gibi birçok farklı konuda kendini geliştirme şansı buldu. Programın sonunda jüri değerlendirmesiyle 'Sürdürülebilirlik', 'İnovasyon & Teknoloji' ve 'Yaratıcı Endüstriler' olmak üzere üç kategori altında belirlenen kazananlar, toplamda 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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