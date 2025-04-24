Mercedes-Benz'in Vision V Konsept Araçları ve CLA Long Wheelbase Modelinin Dünya Prömiyeri Yapıldı

Mercedes-Benz'in Vision V konsept aracı ile Çin'e özel olarak üretilen CLA Long Wheelbase modelinin dünya prömiyeri, fuar öncesinde West Bund Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlikte gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz, Auto Shanghai 2025 için planlanan Çin'e özel çok sayıda araç ve yeni teknolojiyle teknik becerisini sergiliyor. Marka, Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapan Çin'de, 2025 yılı itibarıyla yerel üretim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerinin 20'nci yılını tamamlıyor. Mercedes-Benz'in Vision V konsept aracı ile Çin'e özel olarak üretilen CLA Long Wheelbase modelinin dünya prömiyeri, fuar öncesinde West Bund Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlikte gerçekleştirildi. Tanıtılan araçlar 2 Mayıs'a kadar Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki Mercedes-Benz standında yer alacak.

Modeller hakkında şu bilgiler verildi:

Vision V'nin Dünya Prömiyeri

"Vision V konsept aracı, Mercedes-Benz'in geniş alanı maksimum ayrıcalık ve benzeri görülmemiş bir dijital deneyimle birleştirme vizyonunu ortaya koyuyor. Vision V, şoförlü lüks ve zarif bir araç olarak yepyeni bir konfor dünyası sunuyor. Analog işçilik, kullanıcıyı içine çeken etkileyici bir deneyimle buluşarak bütüncül ve büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Sportif ve zarif dış tasarımıyla öne çıkan model, ikonik çizgileriyle hem dinamizmi hem de prestiji aynı anda yansıtıyor.

Yeni döneme yeni isim

Modüler, esnek ve ölçeklenebilir Van Mimarisi'nin 2026 yılından itibaren tanıtılmasıyla yeni bir dönem başlayacak. Gelecekteki model portföyü, her biri farklı müşteri gereksinimlerine uygun olarak pratik, giriş segmenti aile araçlarından ve özel VIP servislerden geniş kullanım alanına sahip lüks MPV'lere kadar uzanacak. Marka, model portföyünün en üst seviyesini genişleterek otomotivde lüksü tanımlayan kendine özgü bir segment oluşturuyor. Bu stratejinin altını çizmek için de Van Elektrik Mimarisi'ni temel alan özel olarak konumlandırılmış araçlar Mercedes-Benz VLE ve VLS olarak adlandırılacak.

Mercedes-Benz CLA Çin'de uzun şasi versiyonuyla satışa sunulacak

Yaklaşık bir ay önce Roma'da dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni CLA'nın ardından marka, bu araç sınıfında ilk kez uzun şasi mesafesine sahip versiyonunu tanıtıyor. Marka, Çin pazarı için özel olarak geliştirilen bu yeni model ile müşterilerine daha fazla alan, daha zarif bir tasarım, daha yüksek konfor, daha gelişmiş zeka ve daha yüksek verimlilik sunuyor.

Mercedes-Benz Modüler Mimarisi (MMA) üzerine inşa edilen ilk araç olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda markanın kendi geliştirdiği yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile çalışan ilk model olmanın yanı sıra markanın ilk yazılım tanımlı aracı konumunda.

Elektrikli versiyon, arkaya konumlandırılmış bir motor, çift vitesli şanzıman ve 800 voltluk bir mimari ile sunulacak. WLTP normlarına göre, 100 kilometrede 12,2 kWh'ye kadar enerji tüketiyor. Elektrikli menzil ise WLTP ölçümlerine göre etkileyici bir şekilde 792 kilometreye kadar ulaşıyor. Bu özellikleriyle, uzun şasiye sahip versiyon da CLA'nın etkileyici verimlilik seviyesini ileriye taşıyor."

Auto Shanghai 2025'te tanıtılan son teknolojiler

Auto Shanghai'da yeni araçlar ve çok sayıda yeni teknoloji tanıtılırken katılımcılar, şu başlıklar hakkında bilgi edinebilecekler:

Aktarma organları ve batarya teknolojisi

Son teknoloji sürücü destek ve güvenlik sistemleri

Direksiyon sisteminde kablosuz (elektronik) kontrol

Akıllı kokpit

Yenilikler ve gelecek teknolojileri

Nöromorfik bilişim-yapay zekanın bir sonraki devriminin arkasındaki beyin

Elektrikli menzil için yeni potansiyel: Güneş enerjili boya

Güç dönüştürücü

Geleceğin freni

Geleceğin şehirleri: Shenzhen 2040+ - İSTANBUL