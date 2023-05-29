Menderes'ten Tunç Soyer'e Şaşal Su Teşekkürü

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, Şaşal Su Fabrikası’nı faaliyete geçirdiği için teşekkür etti. İZDOĞA A.Ş. tarafından yenilenerek faaliyete geçirilen fabrikanın ilçeye büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, Şaşal Su Fabrikası'nı faaliyete geçirdiği için teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZDOĞA A.Ş. tarafından Menderes'te yer alan ve yıllarca atıl kalan Şaşal Su Fabrikası'nın yenilenerek faaliyete geçirilmesi üzerine Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, tüm Menderesliler adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti.

Projenin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Şaşal su yeniden İzmirlilerle buluşacak. Yıllardır atıl kalan su fabrikası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer sayesinde yeniden ayağa kaldırıldı ve hizmete hazır hale getirildi. Projenin bir diğer önemli yanı ise istihdam sağlayacak olması. Menderes'imize büyük katkısı olacak proje için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve ekibine tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.