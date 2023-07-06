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Memur zammı sonrası rakam güncellendi! Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira oldu

Ekonomi Haberleri

En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıktı, yapılan zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. Yeni dönemde kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya yükseldi.

Memur maaşlarına yapılacak zammın netleşmesi sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu; yeni rakam 23 bin 489 lira.

MEMUR KATSAYISINDAKİ ARTIŞ DİKKATE ALINDI

Kanun teklifine göre, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alındı. Memur maaş katsayısı da yüzde 17,55 oranında arttı. Böylece, ocak–haziran döneminde 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz–aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU

Öte yandan; en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif kapsamında memur maaşlarına enflasyon farkı olan yüzde 17.55'in yanı sıra 8.077 lira da seyyanen zam yapılacak.

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

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Yorumlar (1)

Osman Tokgonul:

Biri pişirmiş biri yemiş . Emekli de hani bana , hani bana demiş ....

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