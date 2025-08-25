Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı

Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Hükümetin son teklifinin kabul edilmemesi üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, taraflarla üçüncü kez bir araya geldi.

İŞTE YAPILAN SON TEKLİF

Geçtiğimiz hafta hükümet, teklifini güncelleyerek 2026'nın ilk altı ayı için %11, ikinci altı ayı için %7 artış önerdi. 2027'nin ilk ve ikinci altı ayı için %4+%4 olmak üzere toplam %8 zam teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos'ta verilen 1.000 TL'lik taban aylık artışı da pakette yer aldı. Ancak bu teklif sendikalar tarafından kabul edilmeyince süreç hakeme taşındı.

HAKEM HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

11 kişiden oluşan kurulun 5 üyesi sendika temsilcilerinden, 6 üyesi ise kamu işverenini temsil eden bürokrat ve akademisyenlerden oluşuyor. Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 1, Birleşik Kamu-İş'ten 1 temsilci ve Memur-Sen'in belirlediği 1 akademisyen heyette yer alıyor.

KARAR İÇİN SÜRE DARALIYOR

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada "4688 sayılı kanuna göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, başvurudan itibaren beş gün içinde kararını verir. İlk toplantı 22 Ağustos'ta yapıldığı için kararın 27 Ağustos'a kadar açıklanması gerekir. Daha sonra karar Resmi Gazete'de yayımlanır" dedi.

NE KADAR ZAM ALIRLAR?

Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda 2026 yılı için hükümetin %18'lik teklifine ek olarak %1 artış yapılabileceğini, toplamda %19 zam beklediğini söyledi. 2027 yılı için ise hükümetin %8'lik teklifinin %1 revizeyle %9 seviyesinde sonuçlanabileceğini öngördü.

DAHA YÜKSEK ZAM ÇIKAR MI?

Uzmanlar, geçmişte genellikle kamu işvereninin tekliflerinin onaylandığını hatırlatıyor. Ancak kurulun çoğunluk kararıyla revize yapabilme ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle memurların gözü 27 Ağustos'ta açıklanacak nihai kararda olacak.