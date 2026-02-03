Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar da başladı. 2026 yılının ilk yarısında oluşacak enflasyon farkı merakla beklenirken, zam sürecinin ilk verisi ocak ayı enflasyonuyla netleşti.

Memur ve memur emeklileri maaş artışlarını yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında alıyor. Bu artışlar, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkıyla birlikte uygulanıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, 2026 Temmuz ayında yapılacak zam için ilk adım atılmış oldu.

1 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2026 Temmuz zammı için hesaplamalarda ilk veri olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan rakama göre; Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı itibarıyla yüzde 4,84 oranında enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Bu oran, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte birikimli olarak artacak ve temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN HESAPLAMA NASIL OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2026 Temmuz ayında enflasyon farkı alınabilmesi için, toplu sözleşmede belirlenen zam oranının üzerinde bir enflasyon oluşması gerekiyor.

Bu kapsamda memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 5,88 oranında ek enflasyon oluşması şart. Bu oran; şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

TEMMUZ AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA UYGULANACAK

Memur ve memur emeklileri, 2026 Temmuz ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı da alacak. Böylece açıklanacak yeni enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışını doğrudan etkileyecek. Ocak ayı verileriyle birlikte zam süreci resmen başlamış olurken, gözler şimdi önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.