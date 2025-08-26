Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026-2027 döneminde memur ve emekli zam oranlarını belirledi. 2026 için ilk altı ay %11, ikinci altı ay %7; 2027 için ise ilk altı ay %5, ikinci altı ay %4 zam kararı alındı. Ayrıca 1000 TL taban aylığı artırıldı.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Memur ve memur emeklilerimizin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Hakem Kurulu; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam oranı üzerinde karar kılmıştır. Ayrıca bin TL taban aylığı artışı da gerçekleşmiştir. Genele ilişkin mali ve sosyal haklarda kabul edilen 65 maddenin başta kamu görevlilerimiz, kamu emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, toplu sözleşme hükmünde bulunan kurul kararına itiraz hakkı bulunmuyor.
Salih HÜDAVERDİ/ANKARA,