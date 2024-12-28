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Memur ve emekli refah payı alacak mı?

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Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, refah payının kurdaki dalgalanmalar sonucunda çalışanların enflasyona karşı mağduriyetinin giderilmesi için verildiğini hatırlattı. Refah payının alım gücünü artıracak bir pay olduğunu belirten uzman isim, bütçe oluşturulması durumunda tüm emekli ve memurlara refah payı verilmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücretin netleşmesinin ardından bu kez gözler memur ve emekli maaşlarına 2025 yılı için yapılacak zamma çevrildi. Zam sürecinde en çok merak edilen konulardan biri zam oranı diğeri de refah payı. Yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca memur ve emeklinin gözünü çevirdiği refah payını uzman isme sorduk.

Memur ve emekli refah payı alacak mı?

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yazıcı'nın "Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusunu yönelttiği Prof. Dr. Pehlivanoğlu, bütçeyi işaret etti. Refah payının memur ve emekliler için gerekli olduğunu belirten uzman isim konuşmasına şöyle devam etti:

Refah payı çalışanların enflasyon oranına göre zam almalarına rağmen kurdaki artışın, fiyatlardaki, enflasyondaki artışın dalgalanmasından dolayı mağduriyet yaşayan çalışanlara bu mağduriyetin giderilmesi adına verilen ek bir ödeme. Çalışanlara ekonomik büyümeden daha fazla pay verilmesi anlamına gelir. Yeterli kaynak sağlandığı taktirde elbette olması lazım. Refah payı tüm emekli ve memurlara yapılması lazım.

Memur ve emekli refah payı alacak mı?
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Memur ve emekli refah payı alacak mı?
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSefa Altun:

2024,2023den DAHA İYİ OLACAK,2025 İSE 2024 den DAHA İYİ OLACAK,İNANAN VARMİ HALEN SİZİN YALANLARİNİZA.....

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Haber YorumlarıMustafa Sari:

Yaşasın memurlar!

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Haber YorumlarıMurat Kara:

yalan inanmayın refah payına falan

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