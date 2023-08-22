Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler bugüne çevrildi! Anlaşma olmazsa bu yol izlenecek

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos itibarıyla başlayan süreç devam ediyor. Memur-Sen'in, hükümetin 17 Ağustos'ta yapılan 3. toplantıda yaptığı yeni teklifi kabul etmemesi üzerine taraflar bugün yeniden masaya oturacak. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.

6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde süreç devam ediyor. 17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümetin sunduğu teklifi Memur-Sen'in kabul etmemesi sonrasında gözler bugün yapılacak son toplantıya çevrildi. Zirveden yine sonuç çıkmazsa bu kez Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gidilecek.

İLK TEKLİF 14 AĞUSTOS'TA SUNULDU

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA TEKLİF REVİZE EDİLDİ AMA...

17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 artış teklif etti. İkinci teklifin de Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle taraflar bugün yeniden masaya gelecek.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA HAKEM KURULUNA BAŞVURULACAK

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN YÜZDE 70 ZAM TALEP ETMİŞTİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. TRT Haber'in aktardığına göre konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.