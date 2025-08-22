Memur-Sen, Hakem Heyetine Başvurmama Kararı Aldı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşıya varılmayan genele ilişkin hükümlerde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurmayacağını açıkladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı. Bu çerçevede 8. Dönem Toplu Sözleşme'de yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'nin veya Kamu İşveren Heyeti'nin gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne 4688 Sayılı Kanun gereğince başvurulması gerekiyordu.

"Hakeme başvurmadık"

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, Memur-Sen'in hakem heyetine başvurmayacağı belirtilerek, "'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakeme başvurmadık" denildi.

Kanuna göre yetkili konfederasyon dışında Kamu İşveren Heyeti'nin de gün içerisinde Hakem Kurulu'na başvurma hakkı bulunuyor. Kamu İşveren Heyeti'nin de başvurmaması halinde ise karar TBMM bütçe görüşmelerine taşınarak, burada alınan kararın yürürlüğe girmesiyle belirlenecek. - ANKARA