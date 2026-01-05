Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam

Haberler

Güncelleme:
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli maaşları yüzde 18,60 zam aldı. Bu artışla bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ile ilgili resmi rakamları açıklayacak.

  • Bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek.
  • Bedelli askerlik ücreti 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için netleşti.
  • Memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak.

TÜİK'in ocak ayı enflasyonu sonrası belli olan memur maaşı zam oranının ardından bedelli askerlik 2026 yılının ilk 6 aylık ücreti netleşti.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek.

RESMİ DUYURUYU MSB YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
