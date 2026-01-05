Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam

TÜİK'in ocak ayı enflasyonu sonrası belli olan memur maaşı zam oranının ardından bedelli askerlik 2026 yılının ilk 6 aylık ücreti netleşti.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek.

RESMİ DUYURUYU MSB YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.