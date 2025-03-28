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Memur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

Memur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
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Memur emeklilerinin aylıkları, bayram ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatırıldı. Emekliler, maaşlarını ve bayram ikramiyelerini banka hesaplarından çekebilecekler.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, memur emeklilerini sevindiren ödeme haberi geldi. Memur emeklilerinin nisan ayı aylıkları, bayram ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen ödeme süreci kapsamında, milyonlarca memur emeklisi hem aylıklarını hem de 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesini aldı.

Bayram öncesinde yapılan bu ödemeler, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacağı belirtildi.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBabilya :

Aman ne çok çıldıracağım.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Aman Allah'ım.... Neler oluyor..

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