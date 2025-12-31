Meksika'nın Asya ülkelerine yönelik tarifeleri, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek

Meksika'nın, Çin dahil serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden gelen yüzlerce ürüne yüzde 35'e varan ek gümrük vergisi uygulamasına ilişkin kararı, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Meksika, Çin dahil kendisiyle serbest ticaret anlaşması bulunmayan Asya ülkelerinden gelen yüzlerce ürüne ek gümrük vergisi uygulamasını dün resmileştirmişti.

Meksika Ekonomi Bakanlığınca çıkarılan kararnameyle Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland ve Endonezya gibi Asya ülkelerinden yapılan ithalata, 1 Ocak itibarıyla yüzde 35'e varan gümrük vergileri uygulanacak.

Düzenleme, otomotiv, tekstil, hazır giyim, plastik, çelik, beyaz eşya, alüminyum, oyuncak, mobilya, ayakkabı, deri ürünleri, kağıt, karton, motosiklet ve cam gibi birçok sektörde toplam 1400'den fazla ürünü kapsıyor.

Söz konusu adımın tekstil, çelik ve otomotiv gibi hassas sektörlerde yaklaşık 350 bin istihdamı korumayı hedeflediği ve Meksika ekonomisinin stratejik alanlarında "egemen, sürdürülebilir ve kapsayıcı yeniden sanayileşmeye" katkı sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Meksika, Çin dahil serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden gelen yüzlerce ürüne ek gümrük vergisi artışlarını 11 Aralık'ta onaylamıştı.

Hükümetin sunduğu teklif, Temsilciler Meclisi'nin onaylamasının ardından Senato'da oylanmaya sunulmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, vergi artışlarının "yerli üretimi desteklemek için gerekli" olduğunu belirtmiş, Çin ise bu karara tepki göstermişti.