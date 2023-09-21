Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası tek cümlelik yorum: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkarmasıyla ilgili yorumda bulundu. Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimdir" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste dördüncü kez faiz yükseltti. Ağustos ayında faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkaran Merkez, eylülde faizi 500 baz puan artırdı. Merkez'in faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimdir" dedi.

MERKEZ FAİZ ORANINI YÜZDE 30'A ÇIKARDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 30'a çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN FAİZ KARARINA İLK YORUM

Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimdir" ifadelerini kullandı.