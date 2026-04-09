Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Can oldu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını Mehmet Ali Can kazandı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen seçimde Can, rakibi Ramazan Keskin'i 12 oy farkla geride bırakarak BAİB'in yeni başkanı oldu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Olağan Genel Kurulu, Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Saat 13.00'te başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, başkanlık yarışını Mehmet Ali Can kazandı.

Bin 241 üye sandık başına gitti

BAİB'te oy kullanma hakkına sahip bin 659 üyeden 1241'i sandık başına gitti. Söz konusu katılım oranı, birlik tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi de gün boyunca tarihi kalabalıklardan birine ev sahipliği yaptı. Başkanlık yarışında Mehmet Ali Can'ın mavi listesi 624 oy alırken, Ramazan Keskin'in kırmızı listesi 612 oyda kaldı. Böylece Mehmet Ali Can, 12 oy farkla BAİB'in yeni başkanı seçildi.

"Artık rekabet bitti"

Başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulunan Mehmet Ali Can, şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkürler Batı Akdeniz. Bugün birlikte başardık, birlikte kazandık. Bu zafer sadece bir sonucun değil inancın, emeğin ve birlik ruhunun zaferidir. Her birinizin desteği, güveni ve yüreğiyle bu yolu yürüdük. Bu yüzden bu başarı sadece bizim değil, hepimizin başarısıdır. Seçim sürecinde emek veren tüm yol arkadaşlarıma, destek olan tüm ihracatçılarımıza ve bu süreci olgunlukla tamamlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Can, paylaşımında seçim sürecinin tamamlandığını ve bundan sonraki dönemde ortak hedeflere odaklanacaklarını vurgulayarak, "Artık rekabet bitti. Şimdi omuz omuza vererek Batı Akdeniz için daha çok çalışma zamanı. Söz veriyorum bu güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Birliğimizi büyütecek, ihracatımızı güçlendirecek, hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Kazandık ama asıl şimdi başlıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı