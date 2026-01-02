Haberler

Medical Point Gaziantep Hastanesi Prof. Dr. Işıkay'ı ekibine dahil etti

Güncelleme:
Medical Point Gaziantep Hastanesi, çocuk nörolojisi alanında uzman Prof. Dr. Sedat Işıkay'ı kadrosuna dahil etti. Işıkay, epilepsi, otizm, serebral palsi gibi çocuk nörolojik hastalıkları üzerine çalışacak.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam eden Medical Point Gaziantep Hastanesi, Prof. Dr. Işıkay'ı bünyesine dahil etti.

Hasta kabulüne başlayan Işıkay'ın uzmanlık alanları arasında epilepsi, otizm, serebral palsi, ateşli ve ateşsiz havale, konuşma geriliği, nöropatiler ile çocukluk çağı nörolojik hastalıkları yer alıyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
500

