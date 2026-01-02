Medical Point Gaziantep Hastanesi Prof. Dr. Işıkay'ı ekibine dahil etti

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Işıkay'ı kadrosuna kattı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam eden Medical Point Gaziantep Hastanesi, Prof. Dr. Işıkay'ı bünyesine dahil etti.

Hasta kabulüne başlayan Işıkay'ın uzmanlık alanları arasında epilepsi, otizm, serebral palsi, ateşli ve ateşsiz havale, konuşma geriliği, nöropatiler ile çocukluk çağı nörolojik hastalıkları yer alıyor.