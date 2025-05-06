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Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Yeni Klinik Psikolog Göreve Başladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Yeni Klinik Psikolog Göreve Başladı
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Medical Point Gaziantep Hastanesi, uzman kadrosunu genişleterek Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl'ü hasta kabulüne almıştır. Koçakgöl, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek vermektedir.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl, hasta kabulüne başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Selin Seda Koçakgöl'ü dahil etti.

Hasta kabulüne başlayan Koçakgöl'ün uzmanlık alanları arasında çocuk, ergen ve yetişkin duygusal zihinsel ve davranışsal zorluklara yönelik psikolojik destek, MMPI kişilik envanteri, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi gibi yöntemler yer alıyor.

Ayrıca psikoonkoloji alanında da çalışmalar yürüten Koçakgöl, çocuk değerlendirme testleri, depresyon, anksiyete, panik atak, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve yeme bozuklukları, bağımlılık, bipolar bozukluk gibi rahatsızlıklara yönelik danışmanlık sağlıyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, uzman ekibiyle birlikte sağlık alanındaki kaliteli hizmet anlayışını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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