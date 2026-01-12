Haberler

MediaMarkt Startup Challenge'ın 8'inci yılında 22 ülkeden 264 girişim değerlendirildi

MediaMarkt Startup Challenge'ın 8'inci yılında 22 ülkeden 264 girişim değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MediaMarkt'ın Türkiye'de başlattığı ve dünyaya açılan girişimcilik yarışması Startup Challenge'da 264 girişim değerlendirildi. Final etkinliği 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

MediaMarkt'ın Türkiye'de başlatıp dünyaya açtığı girişimcilik yarışması MediaMarkt Startup Challenge'ın ön değerlendirme ve başvuru süreci tamamlandı. Yarışma kapsamında büyük final sürecine kadar 22 farklı ülkeden çeşitli sektörlere ait 264 farklı girişim değerlendirildi.

Tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarkt, geleceğin perakende dünyasını, bugünün inovatif fikirleriyle geliştirmek amacıyla 8 yıl önce başlattığı Startup Challenge yarışmasının başvuru ve ön değerlendirme sürecini tamamladı. Tenity partnerliği ile düzenlenen Startup Challenge; bu yıl Google, Index Grup, BNP Paribas Cardif tarafından destekleniyor. 14 Ocak tarihinde düzenlenecek final etkinliği öncesi birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 264 girişim değerlendirildi. Değerlendirme sürecinin ardından 10 girişim final günü sahnede yerlerini alacak.

Yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Startup Challenge'ın 8'inci yılında değerlendirilen girişimlerin sektörleri ele alındığında, 76 girişim ile perakende satış teknolojileri ön plana çıkıyor. Perakende satış teknolojilerini, 86 girişim ile kurumsal dijitalleşme yoluyla çalışan deneyimini güçlendirme takip ediyor. Ardından 44 girişim ile sürdürülebilirlik ve çevresel etki çözümleri ve 46 girişim ile satış sonrası teknolojileri geliyor. Bunlara ek olarak farklı alanlardan 12 girişim de değerlendirmeye giren projeler arasında yer aldı. 264 girişim arasından seçilen en iyi 10 girişim, 14 Ocak günü düzenlenecek Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler