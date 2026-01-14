Haberler

MediaMarkt Türkiye'nin Startup Challenge yarışmasında finalistler belli oldu

Güncelleme:
MediaMarkt Türkiye, girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlediği 'MediaMarkt Startup Challenge' yarışmasında finale kalan 10 girişimi açıkladı. Yarışma, perakende dünyasını yeniden şekillendirecek girişimcileri geleceğin teknolojileriyle bir araya getirmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Startup Challenge, geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketler ile perakende dünyasını yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmada girişimciler, "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler", "Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme", "Satış Sonrası Teknolojileri" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri" alanlarında sundukları projeleriyle değerlendirildi.

MediaMarkt Startup Challenge'ın kazananları, 14 Ocak'ta düzenlenecek Challenge Day etkinliğinde belli olacak.

Finale kalan girişimler arasında Actins AI, AdBenchmarkLab, Eluvium, Factory Of Us, Graffiti, Meaningful, MonitEye, Punchline.ai, Tinkery ve TailorCast yer alırken, söz konusu girişimler e-ticaret otomasyonu, yapay zeka, sürdürülebilir üretim, veri analitiği ve perakende teknolojileri alanlarında çözümler geliştiriyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
