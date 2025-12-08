Haberler

MediaMarkt Şahane Kasım alışveriş trendlerini açıkladı

Güncelleme:
MediaMarkt, Şahane Cuma'nın da dahil olduğu 1-30 Kasım tarihleri arasında en çok tercih edilen ürünleri açıkladı. Cep telefonları, dikey süpürgeler ve çamaşır kurutma makineleri en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı. Online alışverişte geçen yıla göre önemli bir artış kaydedildi.

MediaMarkt, Şahane Cuma'yı da içine alan 1-30 Kasım tarihleri arasında tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünleri açıkladı. Buna göre MediaMarkt müşterileri en çok cep telefonu, dikey süpürge, çamaşır kurutma makinesi ve tablet satın aldı. Tüketiciler kasım ayında daha çok online alışverişi tercih etti. MediaMarkt verilerine göre, geçen yıl kasım ayına göre bu yıl online alışverişte yüzde 76,8 artış yaşandı.

MediaMarkt Türkiye, Şahane Kasım'a özel düzenlediği kampanyanın sonuçlarını paylaştı. Ciro bazlı kırılıma göre ülke genelinde en çok akıllı cep telefonu satın alındı. Bu ürünü, dikey süpürge, çamaşır kurutma makinesi ve tablet takip etti. MediaMarkt Türkiye verilerine göre il ve adet bazında en çok tercih edilen teknoloji ürünü de yine cep telefonu oldu.

Geçen yıla göre online alışveriş yüzde 76,8 arttı

Türkiye genelindeki MediaMarkt mağazaları, mediamarkt.com.tr ve MediaMarkt mobil uygulamasından derlenen verilere göre online alışverişte bir önceki aya göre yüzde yüzde 82,4 (app, mobil ve web) artış görülürken, sadece mobil uygulamadan yapılan alışverişte yüzde yüzde 25,9 artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın kasım ayına göre ise online'da yüzde 76,8, offline kanalda ise yüzde 47,7 artış görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
