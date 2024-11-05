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MediaMarkt Girişimcilik Yarışması Başvuruları Başladı

MediaMarkt Girişimcilik Yarışması Başvuruları Başladı
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MediaMarkt, girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla 7’ncisini düzenlediği 'MediaMarkt Startup Challenge' yarışması için başvuruları kabul etmeye başladı. Yarışmaya 2 Aralık 2024 tarihine kadar katılmak mümkün.

MediaMarkt'ın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlediği "MediaMarkt Startup Challenge" yarışması için başvurular başladı. Geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen yarışmaya 2 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

MediaMarkt Türkiye'nin girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği "MediaMarkt Startup Challenge" yarışmasının başvuru süreci başladı. Bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmaya girişimciler, 2 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Yarışmada; "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler" "Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri" alanlarında, inovatif perspektifiyle fark oluşturan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamalar değerlendirilecek. Uzman isimlerden oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan girişimler, 15 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek Startup Challenge yarışmasında projelerini sunacak ve ödüle hak kazanan ilk üç proje belirlenecek.

Geçmiş dönemlerin kazananları MediaMarkt ile iş birliği olanağı buldu

MediaMarkt Startup Challenge'ın geçmiş dönem kazanan projeleri MediaMarkt'la iş birliklerine başladı. Geçmiş dönemin kazananlarından; mikro atık yönetimi, karbon ayak izi hesaplama ve raporlama hizmetleri sunarak, espresso granülünden ileri dönüştürülmüş ürünler üreten Wastespresso girişimi ile MediaMarkt, uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. MediaMarkt, karbon ayak izini azaltmak amacıyla Wastespresso ile MediaMarkt çalışanlarının katılımına dayalı bir ileri dönüşüm projesi başlattı. Proje kapsamında MediaMarkt Genel Merkezinde biriktirilen kahve atıklarının yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi sağlandı. Türkiye'de ayrıca kazanan girişimlerden Buybuddy ve Udentify ile mağazalarında iş birliği yapan MediaMarkt; ayrıca AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi geleceğin perakende dünyasını şekillendiren girişimlerle de pilot çalışmalara imza attı.

Yarışmaya katılmak isteyen girişimciler, başvurularını 2 Aralık 2024 tarihine kadar mmstartupchallenge.com/ adresinden yapabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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