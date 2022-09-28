Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilerek 22 liradan 75 liraya çıkarıldı

Çiftçiler tarafından merakla beklenen gübre desteğinin ödeme tarihleri altı ay öne alındı. Konu hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını ifade etti. Desteğin hangi tarihte yatırılacağı henüz belli olmazken, 22 liralık mazot desteğinin 75 liraya çıkarıldığı ilan edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci mazot ve gübre ödemelerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 2023 yılı mart ayında ödenmesi beklenen desteklerin altı ay önceden ödeneceği bilgisi elde edildi. Ayrıca, desteklerde belli oranda artırım yapıldı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK!

Kirişçi, açıklamalarında 2022 yılı yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini açıkladı.Destek ödemelerinin hangi tarihlerde ödeneceğine dair tam bir tarih verilmedi. Bununla beraber ödemelerin beraber Eylül ayının son günleri ile Ekim ayının başında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz" sözlerini kullandı.

Kirişçi açıklamalarına şunları ekledi: "İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız. Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KAÇ LİRA OLDU?

Açıklamalarında mazot ve gübre desteği fiyatlarına da değinen Vahit Kirişçi, "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı" diyerek "Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." sözlerini kullandı.