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Ticaret satış hacmi mayısta yıllık bazda azalırken perakende satış hacmi arttı

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TÜİK verilerine göre, mayıs ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 1,4 azalırken perakende satış hacmi yüzde 13,7 arttı.

Ticaret satış hacmi, mayısta yıllık bazda yüzde 1,4 azalırken perakende satış hacmi ise yüzde 13,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 0,6 geriledi.

Ticaret satış hacmi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,8 azalırken perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,7 yükseldi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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