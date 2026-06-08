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Reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında azaldı

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TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi Mayıs'ta 0,44 puan azalarak 105,55 oldu. Yi-ÜFE bazlı endeks ise 0,29 puan artışla 101,41'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,44 puan azalarak 105,55 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,44 puan azalarak 105,55 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,29 puan artarak 101,41'e yükseldi.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,49 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 1,59 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,75 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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