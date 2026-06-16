Konut fiyatları Mayıs ayında yüzde 24,5 arttı

Mayıs ayında konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 6,1 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 227,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,1 oranında azalış gösterdi.

2026 yılı Mayıs ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 ve 1,5 oranlarında artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,4, 27,3 ve 22,8 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 28,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Yeni kiracı kira endeksi yıllık yüzde 30,4 arttı

2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azaldı.

YKKE Mayıs ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,1, 1,1 ve 1,0 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 36,7, 33,8 ve 30,2 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı