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İş gücü istatistikleri

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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 oldu. İşsiz sayısı 2 milyon 883 bin kişiye yükselirken, genç işsizlik oranı yüzde 14,8'e çıktı.

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2'de kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 9 bin artarak, 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.

Bu oran erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda yüzde 21,8 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20249,28,68,88,68,49,198,58,68,78,48,6
20258,58,288,68,48,68,18,58,68,58,67,8
20268,18,48,18,28,2

(Sürecek)

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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