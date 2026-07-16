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Hizmet üretim endeksi mayısta yıllık yüzde 0,2, aylık yüzde 0,4 azaldı

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TÜİK verilerine göre hizmet üretim endeksi mayısta yıllık yüzde 0,2, aylık yüzde 0,4 azaldı. Ulaştırma ve bilgi iletişim hizmetlerinde düşüş, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde artış görüldü.

Hizmet üretim endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 0,2, aylık bazda yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,3 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 artış kaydetti.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,4 azaldı

Hizmet üretim endeksi, mayısta bir önceki aya göre, yüzde 0,4 geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri aynı kaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 artarken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 azalış kaydetti.???????

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
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