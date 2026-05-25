Tüik: Ekonomik Güven Endeksi 97,2 Oldu

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 97,2 değerine yükseldi. Tüketici ve reel kesim güven endekslerinde artış görülürken, hizmet ve inşaat sektörlerinde düşüş yaşandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mayıs ayında ekonomik güven endeksi 97,2 oldu.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin "Ekonomik Güven Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,4 iken, mayıs ayında yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 değerini alırken, reel kesim güven endeksi yüzde 2,4 oranında artışla 101 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 109, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 112,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA
