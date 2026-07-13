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Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 32,9 arttı

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TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 32,9, aylık bazda ise yüzde 3,1 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 3,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 32,9 yükseliş gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 36,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 23, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise nisan ayına kıyasla yüzde 5,6 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 yükseldi.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
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