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Bütçe uygulama sonuçları

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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi mayısta 298,2 milyar lira açık verirken, gelirler geçen yıla göre yüzde 18 azaldı, giderler ise yüzde 27 arttı. Ocak-mayıs döneminde bütçe açığı 1 trilyon 57 milyar lirayı buldu.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 86,2 milyar lira, giderleri 1 trilyon 384,4 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 azalarak 1 trilyon 86 milyar 168 milyon liraya geriledi. Bütçe giderleri de yüzde 27 yükselerek 1 trilyon 384 milyar 391 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artışla 6 trilyon 277 milyar 714 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 37,4 yükselerek 7 trilyon 334 milyar 713 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 298 milyar 223 milyon lira, ocak-mayıs döneminde de 1 trilyon 56 milyar 999 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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