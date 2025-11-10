Haberler

Matriks'in 9 Aylık Hasılatı 931,5 Milyon Lira

Güncelleme:
Matriks, yılın 9 ayında 931,5 milyon lira hasılat elde ederken, net karı 135 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, mevcut koşullar altında karlılığı sürdürdüklerini belirtti ve dijital dönüşüm sürecine vurgu yaptı.

Matriks'in yılın 9 ayında hasılatı 931,5 milyon lira olarak gerçekleşirken aynı dönemdeki net karı ise yaklaşık 135 milyon lira oldu.

Matriks, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde hasılatı 931 milyon 492 bin 705 lira olan şirketin, aynı dönemdeki net karı ise 134 milyon 851 bin 758 lira olarak gerçekleşti. Matriks'in yılın 9 ayında brüt karı ise 173 milyon 607 bin 372 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, mevcut koşullar altında karlılığı geliştirerek koruyabildikleri için memnun olduklarını belirtti.

Kurumsal dönüşümü sürekli bir faaliyet olarak gördüklerini bildiren Tutar, "Matriks'in kurumsal dönüşümü ve güçlü hedeflerini geleceğe taşımak üzere önemli bir atama gerçekleştirdik. Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Arkın Şengönül, Genel Müdürümüz olarak göreve başladı. Bu atamayı Matriks'in gelecek on yıllarının yapılanması açısından önemli ve güçlü bir mesaj olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek için heyecanlıyız

Tutar, dijital dönüşümün yeni ürün ve servislerin hayata dahil etmekten ibaret bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Burada düşünce yapısının dönüşümünden de söz ediyoruz. Bunu hem yeni ve mevcut ürünlerimize hem iç yapılanmamıza hem de süreçlerimize yansıtıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Dijital ekiplerinin yeniden yapılanması konusunda yürüttükleri çalışmaların önemine değinen Tutar, dijital dönüşüm projelerinde ekosistem şirketlerinin çözümlerinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Tutar, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için fark yaratacak alanlara dokunmayı, sürdürülebilir projeleri desteklemeye ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek değerli projeleri öne çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

Yapay zekayı tüm süreçlerin içinde konumlandırdıklarına dikkati çeken Tutar, şunları kaydetti:

"Matriks, konumu gereği hep bir adım önde olabilmenin gayreti ile çalışan bir şirket, gerek altyapılarımız gerekse kullanıcı ile iletişimde olan önyüz ve servislerimizi bu düşünce ile geliştiriyoruz. Yapay zeka sadece ürünlerimizde değil şirket içinde yazılım geliştirmeden raporlamaya, pazarlamadan iç takip süreçlerimize kadar yoğun olarak kullandığımız ve bize güç katan bir takım arkadaşı. Verinin değerini ve gizliliğinin önemini içselleştirmiş bir şirket olarak gelecek için heyecanlıyız."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
