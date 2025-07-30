Mastercard, Son 5 Yılda Siber Güvenliğe 11 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren küresel teknoloji şirketi Mastercard, siber güvenliğe dünya genelinde son 5 yıl içinde 11 milyar dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital ekonomiyi güvence altına almayı hedefleyen Mastercard, ödemeler sektöründe güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük ediyor.

Finansal ekosistemin dayanıklılığını sağlamak için teknolojik yenilikleri yönlendirmeye devam eden Mastercard, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgede, herkesin refah içinde yaşayabileceği dayanıklı bir ekonomi inşa ediyor. Bu kapsamda şirket, siber güvenliğe dünya genelinde son 5 yıl içinde 11 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi.

Çeşitli dijital ödeme seçeneklerini destekleyerek işlemleri güvenli, basit, akıllı ve erişilebilir hale getiren Mastercard, teknolojisi, inovasyon çalışmaları, ortaklıkları ve ağları bir araya getirerek ürün ve hizmet seti sunuyor.

Teknolojilerde önemli yenilikler yapılıyor

Şirket, siber suçtaki yeni cepheler, yükselen tehditler, gelişen alanlar ve daha güvenli bir gelecek için yapılması gerekenleri ele alan "Mastercard Signal" adlı raporunun sonuçlarını da paylaştı.

Rapora göre, 2029 yılına kadar siber suçların dünya geneli maliyetinin 15,6 trilyon doları bulması tahmin ediliyor. Suç faaliyetlerindeki bu artışı önlemek için hem siber güvenlik, hem de dolandırıcılığı azaltma ve kara para aklamayı önleme teknolojilerinde önemli yenilikler yapılıyor.

Siber suçları tetikleyen temel unsurlar arasında, dijital saldırıları genişleten bağlantılı araçlar ve platformlar önemli yer tutuyor. Jeopolitik çalkantılar, siber savaş ve suç faaliyetleri arasındaki çizgileri bulanıklaştırarak, siber güvenlik stratejilerinin koordinasyonunu engelliyor. Yapay zeka ise suçluların operasyonlarının ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor.

Uyarlanabilir, akıllı ve giderek daha otonom hale gelen araçlar, insanlar ve sistemler için daha proaktif bir koruma sunuyor. Risk tabanlı kimlik doğrulama, işlem izleme ve verilerin tokenizasyonu, dijital etkileşimler için daha fazla güvenliği mümkün kılıyor. İçgörü paylaşım platformları ise daha doğru ve gerçek zamanlı tehdit istihbaratı sağlıyor.

Siber suçun maliyeti ise her geçen yıl çift haneli olarak büyüyor. Veri ihlalinin ortalama maliyeti 4,88 milyon doları bulurken, işletmelerin yüzde 72'si siber riskte artış olduğunu belirtiyor.

Saldırılara karşı kolektif dayanıklılık güçleniyor

İnternet trafiğinin 3'te 1'i kötü botlardan oluşuyor ve yapay zeka kaynaklı suç olaylarının önemli derecede etkisine tanık olan bilgi güvenliği yöneticilerinin oranı yüzde 78'i buluyor. Basit botlara karşı bile yeterli korumaya sahip olmayan işletme oranı ise 3'te 2 oranında kalıyor.

Tüm ürün ve hizmetlerdeki güvenlik verilerini ilişkilendirme becerilerinden memnun olmayan güvenlik ekiplerinin oranı yüzde 83 seviyesinde bulunuyor. Yarının siber suçlularına meydan okumak ise uyarlanabilir ve işbirliğine dayalı araçlar gerektiriyor.

İşletmelerin, kurumların ve hükümetlerin odak noktası, giderek daha otonom hale gelen teknolojilerin etkin yönetimi olarak görülürken, kuruluşlar, içgörülerini, en iyi uygulamalarını ve savunma tekniklerini paylaşmak için ittifaklar kuruyor. Böylece, siber saldırılara karşı kolektif dayanıklılık güçleniyor.