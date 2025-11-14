Mastercard'dan Yapay Zeka Raporu: Finansal Hizmetler Sektöründe Devrim

Mastercard, "Finansal Hizmetler Sektöründe Yapay Zekanın Dönüştürücü Rolü" başlıklı raporun sonuçları ile yapay zeka ekosistemi için yol haritasını duyurdu.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında, Mastercard Danışmanlık Hizmetleri'nin hazırladığı raporun detayları ve şirketin yapay zeka vizyonunu paylaşıldı.

Raporda, yapay zekanın finansal hizmetler başta olmak üzere birçok sektördeki gelişimi ve dönüştürücü rolü incelendi. Rapor, akademik ve masaüstü araştırmaların yanı sıra finans sektöründen karar vericilerle yapılan anket sonuçlarına dayanıyor.

Anket sonuçları, ortaya çıkan fırsatları ve Mastercard'ın buna yanıt olarak finansal hizmetler sektörünü nasıl destekleyebileceğini vurguluyor.

Yapay zeka teknolojilerinin evriminden iş ve finans alanındaki pratik yapay zeka uygulamalarına kadar birçok konuyu inceleyen rapora göre, yapay zeka destekli kişiselleştirme, işletmelerin müşterilerle kanallar ve yaşam döngüsü boyunca etkileşim kurma şeklini yeniden tanımlayarak norm haline gelecek.

Öte yandan yapay zeka, finansal hizmetler sektöründe, müşteri hizmetleri, dolandırıcılık tespiti, yatırım danışmanlığı ve operasyonel verimlilik üzerindeki etkisiyle öne çıkıyor. Yapay zekanın tam potansiyelini ortaya çıkarmak için stratejik liderlik, sektörler arası işbirliği ve toplumsal ihtiyaç ve beklentilerle uyumlu "sorumlu inovasyon" yaklaşımının benimsenmesi gerekiyor.

Rapora göre, global yapay zeka uygulamaları, müşteri deneyimini ve operasyonel verimliliği dönüştürüyor. Mastercard'ın raporu, finansal hizmetler sektöründe yapay zeka uygulamalarında güvenliğe dikkati çeken örnekleri de öne çıkarıyor.

Bunlar arasında, dolandırıcılık oranlarında yüzde 57'lik azalma, kart ihraç eden kuruluşlar için yüksek riskli uyarılarında yüzde 58'lik azalma ve kart kabul eden kuruluşlar için yıllık dolandırıcılıkta 50 milyon dolarlık azalma gibi etkiler yer alıyor.

Türkiye'nin küresel yapay zeka pazarındaki konumu

Sonuçlar, Mastercard'ın yapay zeka çözümlerinin, müşteri yaşam döngüsü aşamaları için gelişimi teşvik etmek ve değer yaratmanın yanı sıra performans ve dolandırıcılık tespiti konusunda da önemli iyileştirmeler sağladığını gösteriyor.

Ayrıca Türkiye'nin küresel yapay zeka pazarındaki konumu ülkedeki mevcut fırsat alanlarını yansıtıyor ve potansiyeli gösteriyor.

Türkiye, güçlü kamu stratejisi ve artan özel sektör ilgisiyle yapay zekada hızla yükselen pazarlardan biri olarak konumlanıyor.

Türkiye'nin yapay zeka altyapısı, ileri seviye yapay zeka geliştirme ve dağıtımında gelişme potansiyeli yüksek bir konumda bulunuyor.

Türkiye, yapay zeka uzmanlarını çekme ve elde tutma konusunda ilerleme vadediyor. Türkiye'nin yapay zekanın tam potansiyelini açığa çıkarması ve küresel liderliği elde etmesi için izlemesi gereken bir yol haritası bulunuyor.

Yol haritasını oluşturan aksiyonlar arasında altyapı inşa etmek, yetenek geliştirmek, düzenlemeleri etkinleştirmek, işbirliğini ve inovasyonu teşvik etmek, teknoloji sağlamak gibi adımlar yer alıyor.

"Yapay zeka alanında yeni teknolojilerle pazara liderlik etmeye devam edeceğiz"

Toplantıda konuşan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Faydacı, şirketin Türkiye'deki 30. yılında, geçmişinden ilham alarak gelecek 30 yılı şekillendirecek teknoloji, fikir ve yeteneklere odaklandığını belirtti.

Faydacı, "Finansal Servisler Sektöründe Yapay Zekanın Dönüştürücü Rolü" raporunun, gelecek dönemde de sıkça duyulacak yeni inisiyatiflerinin ilk adımı niteliğinde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yapay Zeka inisiyatifimiz kapsamında akademik işbirlikleri, kamuoyu araştırmaları, sektör toplantıları ve yapay zeka tabanlı güvenlik ve ödeme alanında ürün lansmanlarımızla yapay zekanın gelişimine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Mastercard Danışmanlık ekiplerimizin hazırladığı içgörü ve analizler ile de yapay zeka alanında uygulanabilir katma değerli projeler sunmaya devam edeceğiz. Finans teknolojilerindeki tüm alanlarda yapay zekayı sorumlu ve güvenli bir şekilde hizmetlerimize entegre ediyoruz. İnovasyon odaklı yaklaşımımızla yapay zeka alanında yeni teknolojilerle pazara liderlik etmeye devam edeceğiz."