Mastercard 2026'da ödeme tercihlerini belirleyecek eğilimleri açıkladı

Mastercard Küresel İletişim Direktörü Vicki Hyman, yapay zeka ve kripto paralar gibi teknolojik gelişmelerin ödeme ekosistemini dönüştürdüğünü vurgulayarak, 2026'da bireylerin ve işletmelerin ödeme tercihlerine yön verecek eğilimleri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hyman, ödeme noktalarında uzun yıllardır nakit, çek ve kart gibi farklı seçeneklerin bulunduğunu anımsatarak, yapay zekadaki ilerlemelerden kripto varlıkların büyümesine kadar birçok eğilimin aynı anda hız kazandığını ifade etti.

Hyman, bu sürecin yalnızca yeni ödeme yöntemleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda paranın nasıl hareket ettiğini, güvenin nasıl inşa edildiğini ve değerin nasıl yaratıldığını da yeniden şekillendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2026'ya damga vuracak ana eğilim, ödemelerin dönüşümü olacak. Ödemeler daha kişiselleştirilmiş, daha öngörülebilir ve geleneksel ile yeni ödeme platformları arasında sorunsuz biçimde birlikte çalışabilir hale geliyor. Aynı zamanda, çoğu zaman göz önünde olmayan altyapı kurma, standartları belirleme ve bu yeni deneyimleri destekleyecek iş birliklerini oluşturma çalışmaları da karşılığını vermeye başlıyor."

Ajan tabanlı ticarette güvenlik belirleyici olacak

Üretken yapay zekanın 2025 itibarıyla yalnızca bir öneri motoru olmanın ötesine geçtiğini aktaran Hyman, yapay zeka destekli ajanların tüketiciler ve işletmeler adına işlemleri yönetmeye başlamasının bunun önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Hyman, ajan tabanlı ticaretin 2026'da daha da genişleyeceğinin, büyümeyle güvenlik çerçevesinin de güçleneceğini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece işletmelerin ajan tabanlı ticareti işlem akışlarına entegre etmesi daha kolay ve daha güvenli hale gelecek. Sektör, bir ajanın meşru olduğunun nasıl doğrulanacağına, ajanlarla kimlik doğrulamanın nasıl güçlendirileceğine ve dolandırıcılığın nasıl azaltılacağına odaklanıyor. Ayrıca bir yapay zeka işlemi sorun yaşadığında niyetin nasıl kayıt altına alınacağı da ele alınıyor. Ticareti otomatikleştirebilirsiniz ancak güveni otomatikleştiremezsiniz."

Kripto ile itibari para dünyası yakınlaşıyor

Kripto paraların yatırım alanında önemli bir yer edindiğini ancak ana akım ticarette kullanımının sınırlı kaldığını hatırlatan Hyman, kripto piyasasındaki dönüşüm basamaklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Son 1,5 yılda ABD ve Avrupa'da, devlet para birimlerine sabitlenmiş kripto paralar olan stablecoinlere ilişkin düzenleyici netlik sağlandı. Bu durum, finans sektörünün ticarileşme için ihtiyaç duyduğu güveni yarattı. Önümüzdeki yıl, ekosistemdeki oyuncular arasında daha fazla işbirliği bekleniyor. Bu işbirlikleri, stablecoin cüzdanlarına ödeme yapılmasını kolaylaştırmaktan zincir üzerinde stablecoin ve bitcoin alımlarını mümkün kılmaya, sınırlar ve para birimleri arasında mutabakat süreçlerini sadeleştirmeye kadar insanların stablecoinlerle ödeme yapmasını ve para transferini daha kolay ve daha güvenli hale getirecek."

Dijital kimlik dijital ekonominin temeli olacak

Hyman, Mastercard'ın siber suçlara ilişkin son araştırmasına işaret ederek, küresel tüketicilerin yüzde 80'inin geçen yıl dolandırıcılık girişiminin hedefi olduğunu belirtti.

Dijital ekosistemin genişledikçe güvenilirliğin daha da kritik hale geldiğini vurgulayan Hyman, şu ifadeleri kullandı:

"Kimlik doğrulamayı hızlandıran ve kolaylaştıran, aynı zamanda etkileşimde bulunulan kişilerin doğrulanmasını sağlayan daha güçlü araçlar, dijital ekosistemin büyümesi için temel olacak. Finansal, kamusal ve diğer hizmetlere erişimi kolaylaştıran dijital kimlik cüzdanlarının, yaş doğrulama dahil, yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca kripto işlemleri için doğrulanmış takma adlar oluşturma kapasitesi hız kazanacak, bu da dolandırıcılıkta sıkça rol oynayan karmaşık adreslere duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak. Dijital kimlik hizmetlerinin gelişmekte olan pazarlara yayılması, dijital ekonomiye katılımı da hızlandırabilir."

Ödemeler ve risk yönetimi kişiselleşiyor

Hyman, ödemeler ve bankacılığın artık tüketiciye uyum sağladığını kaydederek, 2026'da bireysel harcama alışkanlıklarına ve finansal hedeflere göre özelleştirilebilen dinamik araçların öne çıkacağını belirtti.

Büyük alımlar için kredi, günlük harcamalar için banka kartı gibi tercihlere olanak tanıyan ödeme kimlik bilgilerinin, kullanıcıya kontrolle gelen bir kolaylık sunduğunu ifade eden Hyman, şunları kaydetti:

"Bu, kontrolle gelen bir kolaylık sunuyor. Mastercard, 2024'te yaklaşık 160 milyar olmak üzere milyarlarca işlemden elde edilen içgörülerden yararlanarak, doğru zamanda kişiselleştirilmiş içerik ve çok daha hedefli teklifler sunuyor. Küçük işletmeler ve sınırlı kredi geçmişine sahip kişiler de gelişmiş analitikler ve izinli açık finans verileri sayesinde, kredi verenlerin başvuru sahiplerinin kredi değerliliğini daha iyi değerlendirebilmesiyle fayda sağlayabilir."