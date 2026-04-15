Bütçe uygulama sonuçları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı bütçe gelir ve giderlerini açıkladı. Gelirler geçen yılın aynı ayına göre %60,6 artarken, giderler %42,1 yükseldi. Ocak-mart döneminde ise toplam bütçe açığı 420 milyar lira olarak kaydedildi.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, martta 1 trilyon 230 milyar 545 milyon lira, giderleri 1 trilyon 460 milyar 416 milyon lira olarak hesaplandı.

Buna göre, martta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,6 artarak 1 trilyon 230 milyar 545 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 42,1 yükselerek 1 trilyon 460 milyar 416 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mart döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,4 artışla, 4 trilyon 5 milyar 382 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde, yüzde 42 yükselerek 4 trilyon 425 milyar 431 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, martta 229 milyar 872 milyon lira, ocak-mart döneminde de 420 milyar 49 milyon lira açık verdi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
