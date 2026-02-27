Türkiye'yi martta yoğun bir ekonomi takvimi bekliyor

Türkiye ekonomisinde gözler martta büyüme, ihracat ve enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz kararına odaklanacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre Türkiye'yi martta yoğun bir ekonomi ajandası bekliyor.

Piyasaların gözü 2 Mart'ta geçen yılın dördüncü çeyreği ve 2025'e ilişkin büyüme verisinde olacak. Geçen yılın ekim-aralık dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından saat 10.00'da duyurulacak. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyümüştü.

Aynı gün Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Ordu'da şubat ayı ihracat verilerini açıklaması bekleniyor. Bakan Bolat, ocakta aylık ihracatın takvim etkisiyle yüzde 3,9 azalışla 20,3 milyar dolar, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Enflasyon, 3 Mart'ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Mart'ta şubat ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyon verisinin ardından ekonomi yönetiminin vereceği mesajlar da yakından takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyonunda, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurların belirleyici olduğunu belirterek, "Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜİK, 9 Mart'ta şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. TÜFE ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,45 ile külçe altında gerçekleşmişti.

Kurum, 10 Mart'ta ise ocak ayı sanayi üretim endeksini kamuoyuyla paylaşacak. Endeks, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış göstermişti.

Cari açık kamuoyuna duyurulacak

Merkez Bankası, 12 Mart'ta ocak ayı ödemeler dengesi sonuçlarını duyuracak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Mart'ta şubat ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplanmıştı.

TÜİK, 23 Mart'ta söz konusu aya ilişkin tüketici güven endeksini paylaşacak. Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 artışla 85,7'ye yükselmişti.

Kurum, 25 Mart'ta 2025 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini, 30 Mart'ta ekonomik güven endeksi sonuçlarını açıklayacak.

Mart ayının son günü ise TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini, şubat ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

Piyasaların gözü faiz kararında

Piyasaların gözü 12 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulundan (PPK) çıkacak faiz kararına odaklanacak. PPK, ocaktaki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekmişti.