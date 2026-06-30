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Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 4 bin 59 turist geldi

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Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı MSC Divina adlı kruvaziyerle 4 bin 59 turist geldi. Turistler ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 59 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 4 bin 59 yolcu ve 1293 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

MSC Divina'nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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