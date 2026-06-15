Marmaris'e "Aroya" kruvaziyeri 1820 turist getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine, "Aroya" isimli kruvaziyerle 1820 yolcu geldi.

İstanbul Galataport Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, 1820 yolcu ile 1054 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Aroya"nın gece saatlerinde ilçeden ayrılarak Bodrum Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.