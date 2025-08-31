Marmaris'e 2,684 Yolcu Taşıyan Aroya Kruvaziyeri Geldi

Malta bayraklı Aroya isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 684 yolcu ve 1319 personel getirdi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından Marmaris'in turistik yerlerini gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 684 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. İstanbul'dan gelen gemide, 2 bin 684 yolcu ile 1319 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Bodrum Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
500
