Marmaris'e 2,684 Yolcu Taşıyan Aroya Kruvaziyeri Geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 684 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. İstanbul'dan gelen gemide, 2 bin 684 yolcu ile 1319 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Bodrum Limanı olacağı öğrenildi.